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الآن وفي 6 خطوات فقط.. إضافة المواليد الجدد في بطاقة (رابط)

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الآن وفي 6 خطوات فقط.. إضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين (رابط) الآن وفي 6 خطوات فقط.. إضافة المواليد الجدد في بطاقة (رابط)

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تسجيل المواليد في بطاقة 2021.. كلمات سيطرت على محركات البحث «جوجل» منذ بداية من شهر يوليو الماضي، ويشهد موقع دعم إقبالا من المواطنين لإضافة المواليد إلى بطاقة التموين وأيضا إضافة أفراد الأسرة الذين لم يقيدوا من قبل وذلك بعد إعلان وزارة التموين والتجارة رفع الحد الأدنى لمرتبات المقيدين في بطاقات التموين إلى 2400 جنيه.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء وترصد الخطوات إضافة المواليد الجدد وأفراد الأسرة غير المقيدين في كشوف وزارة التموين في الوقت السابق بالشروط المطلوبة.

- صورة أرشيفية

1- الدخول هنـــا إلى موقع دعم مصر.

2- اختيار خدمات تموينية للمواطنين ومنها الضغط على إصدار بطاقة تموينية جديدة.

3- اختيار المحافظة والمنطقة التابع لها مقدم الطلب.

4- الضغط على مربع مكتب التموين بالمنطقة المقيم فيها صاحب البطاقة .

5- كتابة اسم مقدم السلعة التموينية، ثم اختيار المكان الذي يتم منه صرف المقررات التموينية.

6- كتابة الرقم القومى الخاص بالمواليد والأفراد الجدد، ثم الضغط على كلمة حفظ .

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى.

استند القرار إلى نص المادة الأولى من قرار وزير التموين لسنة 2017 الذي حدد الفئات المستحقة للدعم أن تستخرج بطاقة تموين ليتمكن أصحابها من الحصول على سلع تموينية طبقا للدعم المقرر من لكل فرد وهم المستحقون للحصول على معاشات الضمان الاجتماعي ومبارك والسادات وتكافل وكرامة، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا القُصّر الذين ليس لهم دخل ثابت بسبب وفاة الوالدين‪.

وتضمن القرار استخراج بطاقات تموينية للعمالة الموسمية المؤقتة، وأيضا العاملين في الزراعة والباعة الجائلين، وكل من عمال التراحيل والسائقين والحرفيين والمتعطلين وأصحاب الدخول الضئيلة، وأيضا الحاصلين على مؤهلات ومازالوا بدون دعم مع تقديم بحث اجتماعي، وعلى أن لا يزيد الدخل الشهري على 2400 للعاملين بالحكومة.

حذر الموقع الخاص بتسجيل المواليد في بطاقة التموين الذي يتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في حالة إثبات تزوير في أي من البيانات الخاصة ببطاقة التموين سوف يتم اتخاذ الاجراءات الآتية:

1- إلغاء البطاقة بشكل نهائي.

2- تقديم صاحب البطاقة التموينية إلى المساءلة القانونية بسبب إدخال بيانات خاطئة في محررات رسمية.

رابط تسجيل المواليد الجدد في بطاقة التموين 2021

المصرى اليوم

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