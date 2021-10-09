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محافظ الشرقية يثمن دور مكتب خدمة المواطنين للرد علي 26635 شكوي

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محافظ الشرقية يثمن دور مكتب خدمة المواطنين للرد علي 26635 شكوي محافظ الشرقية يثمن دور مكتب خدمة المواطنين للرد علي 26635 شكوي

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ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهد المبذول من مكتب خدمة المواطنين للإستجابة لـ 26635 شكوى خلال الفترة من 1/ 9 / 2018 حتى 30 / 9 / 2021 م، مؤكداً على أهمية مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام ودوره الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين ،بإيصال شكواهم إلى الجهات المسئولة، والتواصل مع مختلف الوزارات والهيئات لفحصها ووضع حلول عاجلة لها في إطار القانون.

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا العام لأهالي الشرقية، وتعزيز الثقة بين والمواطنين وتلبيه احتياجات المواطنين في صورة سياسات وبرامج قابله للتنفيذ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، للإهتمام بشكاوي المواطنين والعمل على حلها.

كما أوضح محافظ الشرقية أنه التقى بالمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة 50 مرة منذ توليه مسئولية محافظة الشرقية، وذلك خلال اللقاءات الأسبوعية لإجتماع خدمة المواطنين للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة، وتوفير الحلول اللازمة لهم وتلبية كافة مطالبهم في حدود الإمكانيات المتاحة، وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فوراً.

أشار المحافظ أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر إحتياجا من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة للتأكد من مدى إستحقاقهم لتلك المساعدات، كما تم الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر، فضلاً عن تكليف كلاً من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات التي تعاني من أمراض مزمنة ،بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين القادرين على العمل من خلال مديرية القوى العاملة، وأيضاً توفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

يذكر أن هذه اللقاءات مع المواطنين قد توقفت خلال الفترة من 1/ 3 / 2020 حتى نهاية عام 2020، وذلك لمنع التجمعات تطبيقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بإتباع الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا .

وفى سياق متصل قال إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام قد أستقبل خلال شهر سبتمبر الماضى 853 شكوى تم الرد على 760 شكوى منها بنسبة 89٪، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية، والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام، وجاري فحص 93 شكوى للرد عليها تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، بسرعة الرد والإستجابة وحل مشاكل المواطنين، وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لهم وانجازها بأقصى سرعة وتقديمها للمواطن بشكل لائق.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين، أن الشكاوى التي استقبلتها الإدارة خلال الفترة من 1 / 9 / 2018 حتى نهاية سبتمبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص، وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي ،وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين.

المصرى اليوم

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