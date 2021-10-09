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وزير الخارجية الإيراني: مهتمون بالعلاقات مع سوريا وسنواصل الوقوف إلى جانبها

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وزير الخارجية الإيراني: مهتمون بالعلاقات مع سوريا وسنواصل الوقوف إلى جانبها وزير الخارجية الإيراني: مهتمون بالعلاقات مع سوريا وسنواصل الوقوف إلى جانبها

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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده مهتمة بالعلاقات مع سوريا وستواصل الوقوف إلى جانبها في المرحلة المقبلة، جاء ذلك في تصريحات له عقب وصوله اليوم إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال الوزير إن الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين «سيتم إنجازها بما يخدم مصلحة الشعبين» وإن إيران «ستقف في هذه المرحلة إلى جانب سوريا مثلما وقفت معها خلال حربها على الإرهاب».

وتوجه عبداللهيان إلى سوريا قادما من بيروت، وتعد دمشق المحطة الثالثة من جولة الوزير الايراني الخارجية التي بدأها في وقت سابق هذا الأسبوع من العاصمة الروسية موسكو.

وتعد الزيارة إلى سوريا هي الثانية من نوعها عقب توليه منصبه الجديد.

المصرى اليوم

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