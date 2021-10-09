استعدادا للانتخابات التشريعية مقاتلات العراق تشارك في التأمين.. وتعليق الرحلات الجوية

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تحلق مقاتلات عراقية في سماء البلاد، يوم غد الأحد، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات التشريعية المبكرة، لتأمين الاستحقاق النيابي.

وفي مسعى لتطمين المقترعين نوه الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، إلى أن أصوات المقاتلات ستكون مسموع خلال يوم الاقتراع.

وأكد ان «هذه الطلعات الجوية هي طلعات للرصد والاستطلاع ولتوفير غطاء جوي لحماية عملية الاقتراع العام».

وفي وقت سبق ذلك، أصدرت الخطوط الجوية العراقية بياناً أكدت من خلاله توقيف جميع الرحلات الداخلية والخارجية ابتداءً من مساء اليوم السبت.

وذكرت أن إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية «تسترعي انتباه المسافرين الكرام إلى أن جميع رحلاتها الداخلية والخارجية سيتم إيقافها استناداً إلى التعليمات الصادرة من مكتب رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من مساء اليوم السبت في جميع المطارات العاملة في العراق».

وأضاف البيان أنه «سيتم إعادة استئناف الرحلات صباح يوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر الحالي..».



وشهد العراق أمس الجمعة، إجراء عمليات الاقتراع الخاص لمنتسبي القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون وسط تدابير احترازية أمنية.

وبحسب مفوضية الانتخابات فقد بلغت نسبة المشاركة نحو 69% من مجموع المصوتين البالغ عددهم أكثر من مليون ناخب.

واليوم السبت، أعلنت مفوضية الانتخابات، تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الالكتروني بنسبة مئة بالمئة.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح إنه «وبعد انتهاء عملية الاقتراع للتصويت الخاص يوم أمس وظهور نتائج التقدير الالكتروني التي وزعت على الوكلاء والتي نشرت بالمراكز فتحت المحطات التي اختيرت بالقرعة اليدوية لغرض عدها وفرزها يدويا.

وأضافت أن «نتائج العد والفرز الالكتروني في المحطات التي تم اختيارها جاءت متطابقة مع التقارير التي خرجت من أجهزة تسريع النتائج بنسبة 100 بالمئة».