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«الخشت»: انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة من اليوم الأول (صور)

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«الخشت»: انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة من اليوم الأول (صور) «الخشت»: انتظام الدراسة بكليات جامعة القاهرة من اليوم الأول (صور)

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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة انتظام الدراسة بكليات الجامعة من اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2021 / 2022 مشيرًا إلى أن الكليات استقبلت طلابها لتعريفهم بالأنشطة المختلفة، وعقد لقاءات مع الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة بالكليات.

وطالب رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بفتح أبوابهم للطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها، والتفاعل معهم، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد أقر في وقت سابق الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2021- 2022، حيث تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول اليوم السبت 9 أكتوبر، وتستمر 14 أسبوعًا تنتهي الخميس 13 يناير 2022، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 15 يناير وحتى الخميس 3 فبراير 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتكون إجازة منتصف العام من السبت 5 فبراير وتنتهي يوم الخميس الموافق 17 فبراير 2022، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022 ولمدة 16 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 9 يونيو 2022.

واستقبلت كليات جامعة القاهرة، اليوم، الطلاب القدامى والجدد بعدما أنهت كافة الترتيبات والاستعدادات الخاصة ببدء العام الجامعي الجديد 2021- 2022، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات، حيث تستقبل جامعة القاهرة هذا العام نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة.

طلاب جامعة القاهرة داخل المحاضرات في أول يوم دراسي
طلاب جامعة القاهرة داخل المحاضرات في أول يوم دراسي
طلاب جامعة القاهرة داخل المحاضرات في أول يوم دراسي
طلاب جامعة القاهرة داخل المحاضرات في أول يوم دراسي

المصرى اليوم

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