نائب: الحرف اليدوية والتراثية هي العصب الرئيسي للاقتصاد المصري

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قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، ان افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، فرصة كبيرة لتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطاله حيث يعد معرض «تراثنا» من أكبر تجمع لعارضي الحرف اليدوية والتراثية من مصر.

وأكد الجاهل خلال البيان الصادر له، أن الحرف اليدوية والتراثية هي العصب الرئيسي للاقتصاد المصري نظرًا لانها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، واحتياجها إلى رأس مال منخفض نسبيًا لبدء النشاط فيها، وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة والغير ماهرة، كما أن الدولة المصري تجني الكثير من الثمار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الصناعات الحرفية والتراثية لا تحتاج لرأس مال كبير.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الحرف اليديوية منذ السنوات الأخيرة مقارنة بالاعوام السابقة، يشجع رواد الاعمال للاستثمار في هذه الصناعات الحرفية، مما سيُقلل من استيراد المنتجات من الخارج.