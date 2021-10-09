المنتدى الاستراتيجى يحتفل بالذكرى ال ٤٨ لنصر أكتوبر

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نظم المنتدي الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي ندوته الشهرية بعنوان مصر بين حرب اكتوير والحروب الجديدة وذلك بمناسبة مرور ٤٨ عاما على انتصار ات اكتوبر.

وادار الندوة الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى، الذي بدأ كلمته بالوقوف حدادا على أرواح شهداء مصر الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن مذكرا بأن الذكرى الـ ٤٨ لانتصارات اكتوبر تمثل ملحمة عظيمة تتكشف عنها الحقائق والأسرار كل عام حقيقة معدن الشعب المصري وجيشه الذي رفض الانكسار والاستسلام لفكرة الهزيمة وعبر من الهزيمة للنصر بصورة ابهرت العالم وعسكرياته بصورة مذهلة.

ووجه بضرورة أن يقوم الإعلام بدوره في توصيل الدروس المستفادة من حرب اكتوبرللشباب وتعريفهم بعظمة رجال مصر الأوفياء وعظمة السادات الذي أدار المعركة بخداع وذكاء والاستعانة بكل الإمكانيات الفريدة للشخصية المصرية المتمثلة في اختيار طرق غير تقليدية لهدم واقتحام خط بارليف واستخدام الشفرة النوبية التي لا يستطيع أي جهاز مخابرات ان يحلها وسارة الجندي المصري الذي قام وبذل كل الجهد لاستعادة أرضه وعرضه، ووجه التحية لروح المشير احمد طنطاوي بطل معركة المزرعة الصينية التي قضت على محاولة شارون اختراق الأراضي المصرية .واحمد ادريس صاحب فكرة استخدام اللغة النوبية كشفره يصعب حلها .

وقال اننا الآن نواجه مجموعة من الحروب الجديدة وغير التقليدية.فهناك الحروب الاقتصادية وحروب طمس الهوية وابعاد الاجيال الجديدة عن ثقافتهم وتغريبهم عن المشاركة في الحياة واستقطابهم لتنفيذ الأجندات والأفكار التخريبية، والحروب الدينية في صورة الصراعات الطائفية والخلافات الذهبية، والحروب الاعلامية والاستحواذ على الشباب بالسيطرة عليهم من خلال وشايل الاتصال الاجتماعية.

واضاف انه يجب التنبية أن حرب اكتوبر أحدثت طفرة اقتصادية عندما اتفق العرب على منع امدادات النفط عن الغرب مما أدى إلى حدوث الطفرة الاقتصادية والرواج لمنطقة الخليج بسبب تضحيات الجندي المصري والسوري ضد إسرائيل، واشاد بالقيادة السياسية الحكيمة للسيسي للملف الاقتصادي ومشاريع التنمية المستدامة للمحافظة على الأمن القومي المصري بمفهوم يد تبني ويد تحمل السلاح.

وقال اللواء مجدي شحاتة، الخبير الاستراتيجى، إن التنمية المستدامة هي سعي كل الدول لتحقيق أمنها القومي في مواجهة كل التحديات المصدرة لنا الإعاقة الدولة المصرية عن التقدم وعن التصدي لكل الأطماع الإقليمية والتهديدات المعلنة وغير المعلنة.

وأضاف أن الحروب غير التقليدية اصبحت حروبا غير مباشرة غير نمطية تستهدف تدمير الأوطان من داخلها والأيدي أبناءه والتشكيك في القدرة على التنمية وضرب الرموز وقلب الحقائق واثارة الأكاذيب والشائعات.

وقال اللواء أيمن السيسي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن من حروب الجيل الرابع استخدام الاعلام لانتاج محتوى إعلامي هابط يؤثر على الذوق العام ويؤجج الصراعات الطائفية والمذهبية ويروج الشائعات.

وقد أشاد الدكتور رشاد عبداللطيف، نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، بالدور العظيم الذي أداه الجيش المصري في حرب ٧٣، مشيرا إلى أننا اليوم نحتفل بأبطال لن يتكرروا أفنوا حياتهم من أجلنا وجعلونا ننعم بالأمان الذي تفتقده الآن دول عربية آخرى.

وتحدث الإعلامي إبراهيم أباظة، كبير مذيعى الإذاعة المصرية، عن الفرق بين السياسة الإعلامية المتبعة في حرب يونيو ١٩٦٧ والتي اتبعت مع حرب اكتوبر هو الفرق بين الزيف والمصداقية وكيف حول الشعب الحالة من انكسار بالهزيمة إلى مؤازرة لزعيمه بعد التنحي والتمسك به لاستعادة الارض والعرض وكيف استعاد المواطن تقته في إعلامه في حرب اكتوبر بعد تغيير السياسة إلى المصداقية والمصارحة ومتابعة البيانات العسكرية الصادرة من القوات المسلحة لاستعادة الثقة والعزة والكرامة الروح المصرية كما أكد أن معرض الغنائم يظهر الصورة الحقيقية لحجم ما تكبده العدو الإسرائيلى من خسائر وكسر الصورة الإسرائيلية التي كانت خروجها لهم وسائل الاعلام الخاصة بهم.

كما أكدت الدكتورة سامية أبو النصر، مساعد رئيس تحرير الأهرام، أن مصر في أوجه ضعفها لا يمكن أن تنكسر واثبتت إن مصر وهى في كامل قوتها لا يمكن أن تهدد أحد.

واوكد ما قاله السادات إن حرب أكتوير هي آخر الحروب النظامية بين مصر واسرائيل ولكن يحب إن نظل واعيين لحروب من نوع جديد وهى حرب المعلومات وحرب الشائعات وحرب الاكاذيب .

وعند تم سؤال السادات عن ماذا ريد إن يكتب عن تاريخك رد قائلا عاش من أحل السلام واستشهاد من أجل المبادئ وهذا ما حدث بالفعل.

لقد كان إنتصار اكتوبر ملجمة بكل المقاييس عاشت مصر قوية ابية ونحن أحفاد هدا الحيش كما قال الاعلامى مجدى الصياد لقد عشنا أيام الحرب وكانت أيام عصبية وكان للاعلام دورا عاما للغاية لذا يجب أن نظل واعيين ونكون أكثر وعيا لكل ما يدور حولنا ويحاك بمصر من تحديات وتهديدات.

وحضر الندوة عدد كبير من الإعلاميين والسياسيين ورجال الإقتصاد ومن أعضاء المنتدى الدكتور جمال فخر الدين والمستشار حافظ موسى نقيب التجاريين بالقليوبية واحمد أبوالفضل رئيس لجنة التعليم بالمنتدى ومن الإعلاميين منال عبدالرحمن ورضا عيسى وإنتصار عطيه وجهاد عقرب.