«صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطهير وتعقيم المدارس استعدادا لبدء الدراسة

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قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هناك جهود مكثفة لمتابعة جميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، والقيام بأعمال التطهير والتعقيم بصفة يومية، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، والمقرر له غداً الأحد بمحافظة الشرقية، والتأكد من مدي جاهزيتها وتوافر الاشتراطات الصحية بها لإستقبال الطلاب.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية قيام إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية ، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بتكثيف أعمال التطهير بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية، وتم تطهير وتعقيم جميع الفصول والساحات ودورات المياه بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

كما قامت إدارة صحة البيئة، وإدارة السن المدرسي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بمتابعة كافة الإجراءات الصحية والوقائية بمدارس المحافظة، والمرور علي خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخري عن شبكة مياه الشرب، وعدم إستخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والإعتماد الكلي علي شبكة المياه العمومية داخل المدارس، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة للفصول ودورات المياه ، وكذلك التأكد من توافر المطهرات والصابون علي الأحواض، ومن نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء الإمتحانات بمدارس المحافظة.

وفي سياق متصل قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بجهود مكثفة في أعمال التطهير والتعقيم بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.