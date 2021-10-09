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يسلّم جوائز لأفضل 3 مشروعات حرفية وتراثية على هامش معرض «تراثنا»

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السيسي يسلّم جوائز لأفضل 3 مشروعات حرفية وتراثية على هامش معرض «تراثنا» يسلّم جوائز لأفضل 3 مشروعات حرفية وتراثية على هامش معرض «تراثنا»

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سلم الرئيس عبدالفتاح ، جوائز مالية لأفضل ثلاثة مشروعات حرفية وتراثية للقرى على مستوى الجمهورية، على هامش افتتاحه، اليوم السبت، فعاليات معرض «تراثنا» للحرف اليدوية، المقام حتى 15 أكتوبر، في مركز للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وحصل المشروع الأول لسيدة من محافظة الفيوم، على جائزة قيمتها 50 ألف جنيه، فيما فازت سيدة من سوهاج بالجائزة الثانية بقيمة 30 ألف جنيه، وقد وجه الرئيس السيسي بزيادة قيمة هذه الجائزة نظرا لأن السيدة تعول ثمانية أطفال، في حين فاز بالجائزة الثالثة شاب من محافظة الغربية.

وكان الرئيس السيسي قد تفقد- صباح اليوم- أجنحة معرض «تراثنا»، والذي يعد أكبر ملتقى إقليمي للحرفيين والمبدعين ومصممي المنتجات اليدوية والتراثية، كما تبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم، وما يمكن تقديمه لهم؛ لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.

يشارك في المعرض- هذا العام- 1500 عارض محلي بالإضافة إلى أجنحة للمنتجات التراثية واليدوية من دول الإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميًا.

ومن بين المشاركين في معرض «تراثنا»، الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- بنك القاهرة (الشريك الاستراتيجي للمعرض) و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي، من خلال عدد من الجامعات المصرية التي تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومي للمرأة وما تتميز به من منتجات راقية ومتميزة خاصة في الملابس والأكسسوارات والحلي.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارا من الرابعة، عصر اليوم السبت، حتى العاشرة مساء، بينما يفتح أبوابه بدءً من غد الأحد حتى 15 أكتوبر الجاري اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى العاشرة مساء.

المصرى اليوم

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