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«المحامين»: افتتاح الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر برعاية النقيب

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«المحامين»: افتتاح الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر برعاية النقيب «المحامين»: افتتاح الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر برعاية النقيب

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أعلنت نقابة المحامين، عن افتتاح فاعليات الدورة الثالثة لمعهد محاماة البحر الأحمر، وذلك بقاعة مركز التحكيم بالغردقة، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وأوضح بيان نشرته صفحة النقابة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المحاضرة الافتتاحية القاها إبراهيم عبدالعزيز سعودي، المحامي بالنقض، وعضو المكتب الفني لنقيب المحامين، متناولا موضوع «طريق النجاح في مهنة المحاماة».

وأصدرت النقابة الفرعية بالبحر الأحمر تبيها بضرورة الحضور، وعدم تجاوز النسبة المقدرة للغياب والتي تبلغ 75% من إجمالي محاضرات المعهد، والالتزام بالإجراءات الوقائية تجنبا من الإصابة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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