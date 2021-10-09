عرض الموسم الثالث من مسلسل «الآنسة فرح» (المواعيد)

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تنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض الموسم الثالث من حلقات مسلسل «الآنسة فرح»، عبر شاشة قنوات mbc مصر، غدًا الأحد، 9 مساءًا، تأليف محمود عزت وعمرو مدحت، إخراج وائل فرج.

تبدأ الحلقات الجديدة بتعرض طارق لطلق ناري في ليلة الزفاف، يتم إدخاله على وجه السرعة إلى المستشفى، لكن دوماً ستعيش فرح مشاعر متناقضة بين سعادة وحزن، إضافة إلى وقوع حدث مفاجئ يقلب كل الموازين.

المسلسل بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول، تامر فرج وآخرين، وقد تولى رواية أحداث الموسم الثالث أحمد الجارحي بأسلوب سلس ومحبب.