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محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من المدارس

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محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من المدارس محافظ كفر الشيخ يتفقد عدد من المدارس

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية بالمدارس من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي، فتفقد محافظ كفر الشيخ المدرسة الثانوية الصناعية للبنات بكفر الشيخ، الفترة الثانية.

وشارك محافظ كفر الشيخ ونائبه الطالبات تحية العلم وطابور المدرسة، وسلم عدد من الطالبات الكتب المدرسية في شنط اعدتها إدارة المدرسة، مؤكدًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيدًا بنسبة الحضور بالمدرسة والتي تجاوزت ال 98%، متمنية ان تصل نسبة الحضور بالمدرس ل 100%، مشددا على سرعة تسليم الك.
جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم على رأسهم المهندس محمد السبكي.

وقدم محافظ كفر الشيخ التحية للطالبات خلال كلمة القاها بطابور المدرسة للفترة الثانية، مشيدًا بقيادات التربية والتعليم والمدرسة، مشددًا على ممارسة الانشطة الطلابية، وتنمية المواهب، موجهًا بمشاركة التعليم الفني في اعادة تدوير الرواكد لتستفيد منها المحافظة والمدارس.

يذكر أن 328 مدرسة تابعة ل 13 إدارة تعليمية سواء مدارس ثانوية فنية أو مدارس تعليم أساسي، استقبلا الطلاب والطالبات اليوم السبت، في أول أيام العام الدراسي، وستبدأ الدراسة بكل مدارس المحافظة بعد غد الأحد، وعددها 2233 مدرسة.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

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