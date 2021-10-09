محمد بن راشد : اكتشاف اكسجين على كوكب المريخ ضمن مهمة مسبار الأمل الإماراتي

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كشف محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، رئيس الوزراء الإماراتي، أنه تم اكتشاف كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين على كوكب المريخ، ضمن مهمة مسبار «الأمل» الإماراتي.

وأشار محمد بن راشد إلى أن الإمارات بدأت مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية، وفق ما اعلنه موقع روسيا اليوم.

وقال بن راشد في «تويتر»: «صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ ..بدأت الإمارات اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية، حيث اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب».