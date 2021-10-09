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أصبح عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطنى الأول حديث المصريين و الصحف الأجنبية بعدما نجح فى خطف الانظار اليه بشده فى أول مشاركة رسمية له مع المنتخب المصري، بعدما نجح من هز شباك المنافس وقيادة الفراعنة للفوز و اقتناص النقاط الثلاث في ظل الصراع على صدارة المجموعة مع منتخب ليبيا .

وقدم مرموش مستوى طيب أعلن من خلاله اعتماده كموهبة مصرية كبيرة تسير على خطى الأسطورة محمد صلاح.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» باتت القيمة السوقية لمرموش حاليا 4 ملايين يورو، وهي القيمة المرشحة للزيادة بصورة كبيرة، بعد مشاركته للمرة الأولى في البوندسليجا الشهر الماضي وتسجيله لهدف، وإظهار شخصية فنية قوية وإشادة المحللين بالدوري الألماني بقدراته، بجانب تألق مع منتخب مصر وأصبح المهاجم الرئيسي للفراعنة .