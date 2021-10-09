أخبار عاجلة

بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
التعليم تكشف حقيقة اتاحة موقع لتسجيل غياب الطلاب وتوضح إجراءات تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى -
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار -
محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور -
حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية -
راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو» -
بحضور 15 سفيرًا .. الإسكندرية تحتضن الأسبوع الثقافي الايبرو أمريكي الثلاثاء المقبل -
بمناسبة يوم الأغذية العالمي.. بابا الفاتيكان يدعو إلى القضاء على الجوع -
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف -
اشتعلت فيه النيران فجأة.. تفحم أتوبيس نقل عام غرب الإسكندرية (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط متهم بالاستيلاء على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج في الغربية

Print
ضبط متهم بالاستيلاء على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج في الغربية ضبط متهم بالاستيلاء على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج في الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم ببعض الدول.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 3 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج للعمل، بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا قدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وأضافت التحريات أنه تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار

محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار

محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور

محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو»

راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو»