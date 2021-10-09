ضبط متهم بالاستيلاء على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج في الغربية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للخارج وتوفير فرص عمل لهم ببعض الدول.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من 3 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج للعمل، بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا قدرته على تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وأضافت التحريات أنه تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.