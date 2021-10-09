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رئيس جامعة بني سويف: انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد

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رئيس جامعة بني سويف: انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد رئيس جامعة بني سويف: انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسي الجديد

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، انتظام الدراسة بجميع كليات الجامعة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2021/2022، بعد الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب والبالغ عددهم 86 ألف طالب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد ، والتأكد من حصول الطلاب على اللقاح حرصاً على سلامتهم.

وأكد الدكتور منصور أنه تابع مع عمداء الكليات استقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية وتجهيز المدرجات وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصاً على سلامة الطلاب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب القدامي والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي، مطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق، مؤكداً أن الجامعة وضعت كافة الإمكانيات لمساعدتهم على التفوق، وتوفير كل سبل الراحة لهم، بالإضافة إلى ضرورة التعاون في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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