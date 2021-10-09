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واصلت النيابة العامة بمركز بني مزار، شمال المنيا، تحت إشراف المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، تحقيقات موسعة مع مسؤولين بمديرية الصحة، والإدارة الصحية ببني مزار، في واقعة العثور على أربعين كرتونه بها 13214 أمبول لقاح سينو فارم، والمعدة لتطعيم 26428 مواطنا ضد فيروس كورونا، عثر عليها ملقاة على جانبي ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار.

فيما أجرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، معاينة لموقع العثور على كميات من لقاح كورونا ملقاة على جانبي احدي المجاري المائية بقرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار .

كشفت المعاينة العثور على 40 كرتونة، من لقاح سينو فارم المخصص للوقاية من وباء كورونا، بداخلها 13214 فايل، مخصص لـ26428 جرعة للمواطنين .

كما عثر معاينة النيابة الإدارية التي ضمن في عضويتها المستشارين محمود خليفة، ومحمد يحي العطار، ونبيل سمير، المراقب الصحي بالإدارة الصحية بمركز بني مزار، على عبوات ورقية فارغة، كشفت عن صلاحية العقار لعدة شهور .

وقد كشفت تقارير مديرية الصحة بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد نادي، عدم توزيع تشغيل اللقاح «رقم العملية» على مراكز تلقي لقاح كورونا بمركز بني مزار، والتحفظ على 103 كرتونة من اللقاح بالمخزن الإقليمي بين 152 كرتون، وردت إلى المخزن الإقليمية للأدوية بالمحافظة، قبل 3 ايام من الواقعة، بعجز 49 كرتونه، عثر على 33 كرتونه منها بجانبي الترعة بقرية أبشاق .

ونفت التقارير مسئولية الإدارة الصحية بمركز بني مزار، عن الواقعة لعدم صرف التشغيل المخزن الإقليمي بالمحافظة، ووصول التشغيل إلى مراكز تلقي اللقاح بالمركز.

كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، قد تلقي بلاغا بتداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعثور أهالي قرية أبشاق بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد،على جانبي ترعة أبشاق .

انتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتم العثور على ما يقرب من 13214 فايل «امبول» سينو فارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا.