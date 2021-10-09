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مستر أولمبيا.. لانسفورد بطلًا لوزن 212 والورداني خامسًا

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مستر أولمبيا.. لانسفورد بطلًا لوزن 212 والورداني خامسًا مستر أولمبيا.. لانسفورد بطلًا لوزن 212 والورداني خامسًا

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انتهت صباح اليوم السبت منافسات وزن 212، في بطولة مستر أولمبيا بعد منافسة مشتعلة، بتفوق الأمريكي ديريك لانسفورد، الذي حصد المركز الأول في المسابقة، التي شهدت مشاركة بطلنا المصري أحمد الورداني لاعب فريق كوسكوادللمرة الاولي.

ولم يظهر الورداني بمستواه المعهود ، خاصة انها مشاركته الأولى في منافسات مستر أولمبيا، ليبتعد عن المنافسة على المراكز الاولي .


ونجح ديريك لانسفورد في التفوق على مواطنه شون كلاريدا، حامل لقب النسخة الماضية، الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء الليبي كمال القرقني في المركز الثالث في انجاز جديد للبطل الليبي، الذي يبلغ من العمر 48 عاما، وسبق له الفوز بنفس المركز في نسخة عام 2018، بينما توج باللقب عام 2019، وفاز بالمركز الثاني في النسخة الماضية.
وتاهل الورداني للمشاركة في مستر اولمبيا بعد فوزه ببطولة تكساس برو، ليلحق بالثلاثي المصري المشارك في فئة الوزن المفتوح وهم بيج رامي حامل اللقب، ومحمد شعبان وحسن مصطفى، الا انه لم يظهر بافضل مستوياته ليحتل المركز الخامس عشر بين 19 لاعبا شاركوا في منافسات وزن 212.


وتستضيف فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه KO SQUAD تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

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