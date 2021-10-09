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محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية تزامنا مع بدء الدراسة

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محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية تزامنا مع بدء الدراسة محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية تزامنا مع بدء الدراسة

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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد أبوزيد بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي 2021 – 2022 للوقوف على الاحتياجات الفعلية والتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وتوافر أجهزة قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات من قبل الطلاب داخل الفصول.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، أجرى نائب محافظ المنيا صباح اليوم جولة تفقدية على عدد من المدارس بمدينة المنيا شملت مدارس (الراعي الصالح الخاصة – الإنجيلية الابتدائية – الاقباط الثانوية بنين)، حيث رافق نائب المحافظ خلال جولته، الدكتور على عبدالسلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، الدكتور صفوت الجارحي وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور أحمد سعد مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا، الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.

وجه نائب المحافظ الدكتور أحمد سعد مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا بإلقاء محاضرة توعوية للطلاب داخل المدارس التي تم المرور عليها بمخاطر تداعيات ، وطرق الوقاية والعلاج، كما تابع انتظام سير العملية التعليمية حيث تم المرور داخل الفصول للتأكد من الحفاظ على مسافات التباعد، وارتداء الكمامات الواقية للطلاب، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية.

المصرى اليوم

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