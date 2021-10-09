الصحف الالمانية تشيد بعمر مرموش بعد تألقة مع الفراعنة: «لن يقل عن محمد صلاح»

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لفت المصري عمر مرموش، الانظار اليه بشده وخطف قلوب المصريين فى أول مشاركة رسمية له مع المنتخب المصري نجح من خلالها هز شباك المنافس وقيادة الفراعنة للفوز و اقتناص النقاط الثلاث ف ظل الصراع على صدارة المجموعة مع منتخب ليبيا .

وأصبح مرموش حديث الإعلام المصري والعربي، والألماني، بعدما قدم أوراق اعتماده كموهبة مصرية كبيرة تسير على خطى الأسطورة محمد صلاح.

وجذب عمر مرموش لاعب منتخب مصر المحترف في شتوتجارت الألماني الأنظار، بفعل تألقه فنياً مع "الفراعنة" خاصة بعد هدفه العالمي في مرمى المنتخب الليبي، الذي ترجم به جهوده خلال المباراة، وبعد أدائه اللافت بات مرموش الأكثر بحثا عبر محركات البحث في مصر.

ولم تمر سوي 24 ساعة على أختياره أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني البوندسليجا شهر سبتمبر الماضي، حتى سجل هدف الفوز لمنتخب بلادجه .

بدأ مرموش «22 عاماً» بنادى وادي دجلة وهو بعمر الـ15، قبل أن يرحل لنادي فولفسبورج الألماني في 2017، وهو بعمر18 عاماً مقابل 100 ألف يورو، وكان أحمد حسام ميدو مدرب الفريق وقتها أول من منحه الفرصة وقام بتصعيده للفريق الأول.

وأفرد موقع «البوندسليجا» الرسمي، تقريراً عن مرموش وذكر أن اللاعب يعتبر صلاح مثله الأعلى، وأنه على تواصل هاتفي مع "الملك المصري" للحصول على نصائحه للتعامل مع مسيرة الاحتراف الأوروبي، وهي النصائح التي ساعدت مرموش .

وربط موقع البوندسليجا الرسمي اللاعب مع ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ كونه يحمل الجنسية الكندية مثل مرموش، ومن أصول أفريقية "غانا"، والذي يعد من أصدقاء مرموش المقربين أيضاً، حيث كان قريباً من اللعب لمنتخب كندا كما فعل ديفيز.

و نشرت الصحيفة الألمانية “TAG 24” تقريرا مطولا عن اللاعب ووصفته بانه مستقبل الكرة المصرية ولن يقل مستواه عن محمد صلاح ،

وشددت على إنه كان من أبرز الوجوه فى الدور الألمانى حاليا بعدما سجل وصنع عديد من الأهداف.

و أشادت السفارة الألمانية بالقاهرة، بأداء اللاعب عمر مرموش، نجم فريق ستوتجارت الألمانى، وكتبت السفارة عبر حسابها الرسمى على موقع "فيس بوك": "هل تعلم ان اللاعب المصري عمر مرموش الذي أحرز الهدف في مباراة اليوم هو لاعب فريق شتوتجارت الألماني وأفضل لاعب شاب في الدوري الألماني بشهر سبتمبر".

وعبرت سفارة برلين عن فخرها بالتعاون المصرى الألماني في مجال الرياضة، وأضافت: "نحن فخورين دايما بالتعاون الألماني المصري، نهنئ المنتخب المصري بفوزه علي نظيره المنتخب الليبي بهدف مقابل لا شيء في التصفيات المؤهلة لكاس العالم، ونتمنى كل التوفيق".