مع بدء العام الدراسي .. «المعلمين» تشكل غرفة عمليات لتلقي شكاوى الأعضاء

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أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك لتلقى أي شكاوى والعمل على حلها.

وأوضح بيان صحفي للنقابة أن غرفة العمليات ستعمل على توفير الرعاية الطبية اللازمة لأي إصابات محتملة لفيروس كورونا، بالعمل على سرعة التواصل مع الجهات الصحية، وضمان تلقى المعلم الخدمة والرعاية المناسبة، على أن تكون غرفة العمليات برئاسة محمد عبدالله، أمين عام النقابة.

ووجه «الزناتي» جميع النقابات الفرعية، واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أي مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسي، وعمل زيارات ميدانية للمدارس، للاطمئنان على المعلمين والتأكد من اتباع شروط السلامة الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، من ارتداء الكمامات وتوافر الكحول والمطهرات، للحفاظ على سلامة الزملاء خلال عملهم، مشددا على توفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر.

وهنأ «الزناتي» جميع معلمي مصر بمناسبة العودة للدراسة، مشيرا إلى أنه قرار صائب من الدولة بانتظام العملية التعليمية في المدارس التي تحقق أفضل طريقة لتعليم الطلاب، نظرا للدور الكبير الذي يلعبه المعلم في تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم.

من جانبه، أعلن محمد عبدالله، أمين عام نقابة المهن التعليمية، ورئيس غرفة عمليات النقابة، أنه تم تخصيص رقم واتس أب 01555208606، ‏لتلقى شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين، بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية، لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.

‏وأضاف «عبدالله» أن غرفة العمليات المركزية سوف تتلقى أي شكوى على مدار اليوم الدراسي لحلها فور ورودها إليها.