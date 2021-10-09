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كشف أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك عن وصول الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى القاهرة صباح اليوم، قادما من بلاده.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، خلال الساعات المقبلة للوقوف على حالته ومدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات.

وكان الزمالك قام بقيد رزاق سيسيه في قائمته المحلية استعدادا للموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي.

ويستعد الفارس الأبيض للسفر إلى كينيا لخوض لقاء توسكر الكيني المقرر له يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تطير بعثة الزمالك إلى كينيا على ثلاث مراحل، وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.