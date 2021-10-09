سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بالشروق

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تمكنت مباحث القاهرة، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بالشروق.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام أحد الأشخاص باستئجار إحدى الفيلات بدائرة القسم واستغلالها في ممارسة أعمال النصب والاحتيال.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الفيلا وضبط 13 شخصا لثمانية منهم معلومات جنائية، وبحوزة اثنين منهم هاتف محمول يحوى مقاطع فيديو لأماكن مقـابر أثرية وصور لقطع أثرية، وطبنجة صوت و4 طلقات صوت.

كما عُثر بداخل الفيلا على عملات مالية مقلدة بإجمالى ٧٢٠ ألف دولار، وماكينة عد أموال، وجهاز كشف معادن يستخدم للكشف عن الأماكن الأثرية، وتمثال على شكل فرعونى مقلد، وبصحبتهم 3 آخرين أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول وبحوزتهم حقيبة بداخلها مبلغ مالى.

بمواجهة المتهمين أقر أحدهم بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالاشتراك مع باقى المتهمين تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تحديد المناطق الأثرية واستخراج القطع الأثرية من داخلها بمحافظة البحيرة مقابل تحصلهم على مبالغ مالية من عملائه الراغبين في شراء تلك القطع عقب استدراجهم بمعرفة أحد المتهمين للفيلا محل الضبط والمستأجرة بمعرفته لاستغلالها في مزاولة نشاطهم الإجرامى.

وأقر بحيازته للمبالغ المالية المزيفة بقصد استخدامها في أعمال النصب على المواطنين، واعترف بتحصله عليها من أحد الأشخاص جارٍ تحديده وضبطه، وأقر باقى المتهمين بأقواله، وأنهم قاموا باستقطاب الثلاثة أشخاص المضبوطين بصحبتهم بدعوى معاينة التمثال المشار إليه تمهيدا لشرائه.

وبمواجهة العملاء، أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم كمقدم لشراء التمثال عقب إيهام المتهمين لهم بكونه أثريا.

تم بإرشـاد أحد المتهمين ضبط السيارة ملكه، والمستخدمة في نقل القطع الأثرية المقلدة، والمبالغ المالية التي يتحصل عليها من عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.