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ضبط 5964 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 5964 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 5964 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها بجميع الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري والحد من وقوع الحوادث على الطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5964 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2078 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، و191 مخالفة للسير بدون تراخيص، و9 مخالفات دراجات نارية، و10 مخالفات موقف عشوائي، و41 مخالفة لشروط التراخيص.

تحررت المحاضر اللازمة بالمخالفات كل على حدة، وأُخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

المصرى اليوم

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