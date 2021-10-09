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ضبط عصابة سرقة السيارات ومتعلقات المواطنين بالإكراه في القاهرة

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ضبط عصابة سرقة السيارات ومتعلقات المواطنين بالإكراه في القاهرة ضبط عصابة سرقة السيارات ومتعلقات المواطنين بالإكراه في القاهرة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات ومتعلقات المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من أحد الأشخاص بتضرره من مجهولين يستقلان سيارة، لقيام أحدهما بتهديده باستخدام فرد خرطوش واستوليا منه على السيارة خاصته وهاتفي محمول حال سيره بالسيارة بالمنطقة سكنه ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكابها شخصين، مقيمين بمحافظة القليوبية.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات ومتعلقات المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة النارية، وأقرا ببيع الهواتف المحمولة والسيارة لعميلهما صاحب محل صيانة هواتف محمول ومقيم بذات العنوان.

وبإرشـادهما تم ضبط المتهم الأخير وبحوزته السيارة و3 هواتف محمولة، وأقر بعلمه بكونهم من متحصلات واقعة السرقة.

المصرى اليوم

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