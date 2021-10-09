أخبار عاجلة

بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
التعليم تكشف حقيقة اتاحة موقع لتسجيل غياب الطلاب وتوضح إجراءات تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى -
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار -
محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور -
حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية -
راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو» -
بحضور 15 سفيرًا .. الإسكندرية تحتضن الأسبوع الثقافي الايبرو أمريكي الثلاثاء المقبل -
بمناسبة يوم الأغذية العالمي.. بابا الفاتيكان يدعو إلى القضاء على الجوع -
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف -
اشتعلت فيه النيران فجأة.. تفحم أتوبيس نقل عام غرب الإسكندرية (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف علي مواعيد تسلم 2462 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة (تفاصيل)

Print
تعرف علي مواعيد تسلم 2462 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة (تفاصيل) تعرف علي مواعيد تسلم 2462 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأن جهاز المدينة، سيبدأ غدا الأحد 10/10/2021، وحتى يوم الثلاثاء 7/12/2021، في تسليم قطع أراضي المقابر ( مسلمين - مسيحيين ) بالقاهرة الجديدة، وذلك للفائزين بها بالقرعة العلنية التى أجريت بمركز شباب التجمع الأول، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم 2462 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين لسكان مدن القاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم قطع أراضي المقابر بلوكB1، من 1 : 19، يوم الأحد 10/10/2021، وقطع بلوك B2، من 1 : 19، يوم الإثنين 11/10/2021، والقطع من 20 : 39، يوم الثلاثاء 12/10/2021، وقطع بلوك B3، من 1 : 20، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الخميس 14/10/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأحد 17/10/2021، وقطع بلوك B4، من 1 : 20، يوم الإثنين 18/10/2021، ومن 21 : 40، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ومن 41 : 60، يوم الأربعاء 20/10/2021، ومن 61 : 80، يوم الأحد 24/10/2021.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع بلوك B5، من 1 : 20، يوم الإثنين 25/10/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 28/10/2021، والقطع من 81 : 101، يوم الأحد 31/10/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع بلوك B6، من 1 : 20، يوم الإثنين 1/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 2/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 4/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 7/11/2021، وقطع بلوك B7 ، من 1 : 20، يوم الإثنين 8/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 9/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 11/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 14/11/2021.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم قطع بلوك B8، من 1 : 20، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الثلاثاء 16/11/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الأربعاء 17/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 18/11/2021، والقطع من 81 : 106، يوم الأحد 21/11/2021، مضيفاً أنه سيتم تسليم قطع بلوك B9 ، من 1 : 25، يوم الإثنين 22/11/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الثلاثاء 23/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الأربعاء 24/11/2021، والقطع من 76 : 95، يوم الخميس 25/11/2021، وقطع بلوك B10، من 1 : 25، يوم الأحد 28/11/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 29/11/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 30/11/2021، وقطع بلوك B11، من 1 : 25، يوم الأربعاء 1/12/2021، والقطع من 26 : 53، يوم الخميس 2/12/2021، وقطع بلوك B12، من 1 : 15، يوم الأحد 5/12/2021، والقطع من 16 : 33، يوم الإثنين 6/12/2021، وقطع بلوك B13، من 1 : 13، يوم الثلاثاء 7/12/2021.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار

محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار

محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور

محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو»

راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو»