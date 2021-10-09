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دعوة وزير البنية التحتية الكونغولى لزيارة والاطلاع على التجربة المصرية فى التنمية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى

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دعوة وزير البنية التحتية الكونغولى لزيارة مصر والاطلاع على التجربة المصرية فى التنمية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى دعوة وزير البنية التحتية الكونغولى لزيارة والاطلاع على التجربة المصرية فى التنمية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى

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استقبل ألكسيس جيسارو، وزير البنية التحتية بدولة الكونغو الديمقراطية، المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس سيد فاروق، رئيس شركة المقاولون العرب، بحضور السفير المصرى فى الكونغو حمدى شعبان، والمهندس إبراهيم مبروك، عضو مجلس إدارة الشركة، وخلال اللقاء وجه عباس الدعوة للوزير الكونغولى لزيارة ، والإطلاع على التجربة المصرية فى التنمية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح بتقديم الدعم الكامل و نقل الخبرات للأشقاء الأفارقة و نقل التجربة المصرية فى مجال التنمية.

وأعرب الوزير الكونغولى عن استعداده لتلبية الدعوة فى وقت قريب، مشيدا بالعلاقات بين الدولتين، ومشيرا فى الوقت ذاته إلى أن أداء شركة المقاولون العرب فى الكونغو يلقى احتراما على كافة المستويات لما يتميز به من جودة كبيرة و الالتزام بالمواصفات القياسية.

وأوضح المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب أنه يجرى دراسة عدد من المشروعات بالكونغو الديمقراطية ونحن على أتم استعداد للمنافسة من أجل الفوز بمزيد من المشروعات ونقل الخبرة للأشقاء بدولة الكونغو وهو ما يعد أحد الأهداف التى تتبناها الشركة فى الأسواق الأفريقية.

حضر اللقاء المحاسب عماد عبيد المشرف على القطاع المالى بمشروعات أفريقيا، والمهندس حسن حسون، العضو المنتدب للمقاولون العرب الكونغولية، وكبار المسؤولين بوزارة البنية التحتية الكونغولية.

المصرى اليوم

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