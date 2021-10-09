أخبار عاجلة

بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة -
التعليم تكشف حقيقة اتاحة موقع لتسجيل غياب الطلاب وتوضح إجراءات تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى -
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار -
محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور -
حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية -
راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو» -
بحضور 15 سفيرًا .. الإسكندرية تحتضن الأسبوع الثقافي الايبرو أمريكي الثلاثاء المقبل -
بمناسبة يوم الأغذية العالمي.. بابا الفاتيكان يدعو إلى القضاء على الجوع -
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف -
اشتعلت فيه النيران فجأة.. تفحم أتوبيس نقل عام غرب الإسكندرية (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

توزيع 90% من الكتب الدراسية على المدارس في القليوبية

Print
توزيع 90% من الكتب الدراسية على المدارس في القليوبية توزيع 90% من الكتب الدراسية على المدارس في القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية على جاهزية مدارس المحافظة لبدء العام الدراسى اليوم، مشيرا إلى وصول 90% من الكتب المدرسية وتسليمها للإدارات التعليمية والمدارس لضمان تواجدها بها قبل بدء الدراسة.

وقال إنه يتم عقد لقاءات وإجتماعات دورية مع جميع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة كافة الأعمال والتجهيزات بالمدارس على مستوي المحافظة قبل بداية العام الدراسي، وقرر تشكيل لجان للمرور على كافة الإدارات والمدارس للتأكد من جاهزيتها.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة في المرحلة الابتدائية للعام الدراسى الحالى حوالي 69721 طالب وطالبة والمرحلة الإعدادية 342 الف و467 طالب وطالبة والمرحلة الثانوية 100 الف و650 طالب وطالبة.

وجه وكيل الوزارة مديرى الإدارات بالمرور على المدارس للتأكد من حالة النظافة العامة ونظافة خزانات المياة اعلي المدارس وجاهزية الاثاث المدرسي لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس في كافة المراحل التعليمية من رياض الاطفال وحتي المرحلة الثانوية، مؤكدا على المتابعة الجادة بشأن التغذية المدرسية والفئات المستهدف تغذيتها ضمانا لصحة وبنية جسمانية سليمة لأبنائنا الطلاب وتوفير الزائرة الصحية بجميع المدارس وتزويد المدارس بالإسعافات الاولية وتسيير القوافل الطبية خلال العام الدراسي من أجل سلامة وصحة الطلاب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار

محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار

محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور

محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو»

راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو»