توزيع 90% من الكتب الدراسية على المدارس في القليوبية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية على جاهزية مدارس المحافظة لبدء العام الدراسى اليوم، مشيرا إلى وصول 90% من الكتب المدرسية وتسليمها للإدارات التعليمية والمدارس لضمان تواجدها بها قبل بدء الدراسة.

وقال إنه يتم عقد لقاءات وإجتماعات دورية مع جميع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة كافة الأعمال والتجهيزات بالمدارس على مستوي المحافظة قبل بداية العام الدراسي، وقرر تشكيل لجان للمرور على كافة الإدارات والمدارس للتأكد من جاهزيتها.

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة في المرحلة الابتدائية للعام الدراسى الحالى حوالي 69721 طالب وطالبة والمرحلة الإعدادية 342 الف و467 طالب وطالبة والمرحلة الثانوية 100 الف و650 طالب وطالبة.

وجه وكيل الوزارة مديرى الإدارات بالمرور على المدارس للتأكد من حالة النظافة العامة ونظافة خزانات المياة اعلي المدارس وجاهزية الاثاث المدرسي لاستيعاب الطلاب بجميع المدارس في كافة المراحل التعليمية من رياض الاطفال وحتي المرحلة الثانوية، مؤكدا على المتابعة الجادة بشأن التغذية المدرسية والفئات المستهدف تغذيتها ضمانا لصحة وبنية جسمانية سليمة لأبنائنا الطلاب وتوفير الزائرة الصحية بجميع المدارس وتزويد المدارس بالإسعافات الاولية وتسيير القوافل الطبية خلال العام الدراسي من أجل سلامة وصحة الطلاب.