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«دي كاف» يستقبل حفل راقص بمشاركة 12 فنان (تفاصيل)

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«دي كاف» يستقبل حفل راقص بمشاركة 12 فنان (تفاصيل) «دي كاف» يستقبل حفل راقص بمشاركة 12 فنان (تفاصيل)

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يستكمل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» فعاليات النسخة التاسعة، بعرض راقص تحت عنوان «أكزاك» من فرنسا، على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية في وسط البلد، الإثنين 11 أكتوبر، 8 مساءً، ضمن برنامج الفنون الأدائية للمهرجان، وهو عرض رقص يجمع ١٢ راقصـًا وفرنسا والمغرب وتونس وبوركينا فاسو، العرض من تصميم الراقصان هالة فطومي وإيريك لاموريكس.

عنوان العرض «أكزاك» مشتق من الكلمة التركية «أكساك» والتي تعني العرج، يخلق «أكزاك» عرض فني متناغم عن طريق مجموعة من الراقصين الموهوبين في إطار فني متعدد الأشكال متجاوز للحدود الجغرافية، والعمل الذي يقدمه كل من فطومي ولاموريكس هو قصيدة تتغنى بالإيقاع والحركة بكل تعقيداتها،وتصميم الرقصات نجح أن يجمع ١٢ راقصـًا في حوار جسدي مع التأليف الموسيقي التجريبي المبهج لنافار.

ويقام في نفس اليوم حفل موسيقي لفريق «كو شن مون» من فرنسا في ساحة روابط للفنون الساعة 9 ونصف مساءً. ويقدم الفريق مزيج من الموسيقى التقليدية مع إعادة طرحها بشكل مبتكر من خلال استخدام الموسيقى الاليكترونية مع إضافة لمسات شرقية باستخدام الوتريات

فريق كو شِن مون تأسس عام ٢٠١٧، ويعمل على خلق مزيج من الموسيقى التقليدية والابتكار فيها. فبعد قضائه أربع سنوات في الهند يجمع آلات الموسيقى التقليدية، نجح الموسيقي الفرنسي أكسل مون أن يتعاون مع الفنان نيكو شِن، صاحب ستوديو تسجيل صوتي متعدد الاهتمامات الموسيقية، ولديه أنواع مختلفة من الآلات الموسيقية التراثية. ومن داخل ستديو شن، نجح الثنائي في التعاون لإنتاج أعمال فنية ذات نغمات هجينة وتتسم بالعالمية، وتحمل الطابع الشرقي في استخدام الوتريات وكذلك الموسيقى الإلكترونية.

المصرى اليوم

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