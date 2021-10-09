محافظ الجيزة يفتتح ملتقي توظيف الشباب .. وتوفير ٦ آلاف فرصة عمل

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افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ملتقى توظيف الشباب المقام بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل الرئيسي لتوفير ٦ آلاف فرصة عمل في مختلف التخصصات بالتعاون مع ٥٠ شركة من كبري الشركات العامله في السوق المصري .

وقال المحافظ ان الملتقى يتم بالتعاون مع مديرية القوي العاملة والغرفة التجارية وجهاز رعاية وتشغيل الشباب ويوفر فرص عمل للشباب حاملى جميع المؤهلات سواء عليا ومتوسطة أضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي (بدون مؤهل ) وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي يريده حيث يشارك في الملتقي شركات تعمل في مجالات التصنيع والتغذية والتأمين والبنوك والسيارات والتحاليل والالكترونيات والمنسوجات والجودة والامن والماكولات والالبان والمطاعم والحاسب الآلي .

وعقب الافتتاح حرص على تفقد اروقه الملتقي لمتابعه اقبال الشباب والاستماع منهم عن ابرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحه من خلال الملتقي مؤكداً انه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة في العمل مشيراً ان الشركات والجهات المشاركه في الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل .

اكد المحافظ انه سيتم التواصل مع الشباب بعد حصولهم على الوظيفة لمساعدتهم في حل أي معوقات قد تواجههم .