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بمساحة 50 ألف متر.. شاهد إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في جدة
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:24 مساءً
التعليم تكشف حقيقة اتاحة موقع لتسجيل غياب الطلاب وتوضح إجراءات تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوى
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:23 مساءً
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو»
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
بحضور 15 سفيرًا .. الإسكندرية تحتضن الأسبوع الثقافي الايبرو أمريكي الثلاثاء المقبل
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
بمناسبة يوم الأغذية العالمي.. بابا الفاتيكان يدعو إلى القضاء على الجوع
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
اشتعلت فيه النيران فجأة.. تفحم أتوبيس نقل عام غرب الإسكندرية (فيديو)
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الجمعة 15 أكتوبر 2021 03:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
وزير التعليم العالي يحذر: في غضون أسابيع قليلة من الآن منع الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 09 أكتوبر 2021 01:09 مساءً
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