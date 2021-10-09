منتجات الغارمين من السجاد و الكليم في معرض تراثنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تشارك منتجات التمكين الإقتصادي بدعم من برنامج الغارمين في جناح للحرف اليدوية والتراثية في معرض تراثنا لتقدم مجموعة من السجاد اليدوي ومنتجات سيناء وسيوه المتميزة وذات الأفكار المتطورة من انتاج «ابيس وكليم إن» مصانع التمكين الاقتصادي والتي أقامتها مؤسسة مصر الخير للمبدعين من الاسر والشباب الاولي بالرعاية لتعرض على الجمهور في اكبر المعارض التي تخصص للمنتجات والحرف اليدوية معرض «تراثنا» والذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وقالت سهير عوض، رئيس برنامج الغارمين، إن هذه المشاركة فرصة كبيرة لعرض منتجات القطاع لما يحظي المعرض من إهتمام القيادة السياسية حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحه كما تحرص السيدة قرينته على تفقد جميع المنتجات لتشجيع العارضين المشاركين ودعمهم للاهتمام بالحرف التراثية والتوسع في إنتاجها وتوفير منافذ تسويق لهم.

وأضافت عوض أن المؤسسة تشارك في هذا المعرض للمرة الثانية ضمن مشاركاتها المستمرة في مختلف المعارض، والتي تشهد رواجا وإقبالا كبيرا من الزوار والمهتمين بالمنتجات اليدوية والتراثية، لافتة إلى أن القطاع يشارك بمنتجات مصانع أبيس والتي تنتج مختلف التصميمات من السجاد اليدوي الذي يضاهي الماركات العالمية، إلى جانب الكليم والذي أصبح الأن علامة تجارية متميزة تعرف باسم كليم إن، والشيلان السيناوية، والملح السيوي، وهي المنتجات التي تتواجد بها المؤسسة في السوق المصري منذ سنوات، بل وتنافس مثيلاتها في الخارج، حيث تصدر لعدد من الدول العربية والاجنبية.

وأشارت «عوض»، في تصريحات على هامش المعرض، أن المؤسسة حريصة على المشاركة في تراثنا، كونه أكبر معرض إقليمي للحرفيين والفنانين المتخصصين ويعد فرصة ذهبية لعرض منتجات الغارمين على جمهوره من الاسر المصرية وضيوف المعرض من الدول الاخري وتسويقها بشكل متميز، بالاضافة إلى اللاستفادة من خبرات وتجارب العارضين المشاركين والذين يزيد عددهم هذا العام عن 1500 مشارك كونه أكبر تجمع للمبدعين والحرفيين من كل مكان في مصر .

وأشادت عوض بالدعم الذي تقدمه الدولة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية من خلال التوسع في إقامة المعارض وزيادة عدد المشاركين في كل دورة عن الدورة السابقة لها ما يتيح لهم فرص كبيرة في تسويق منتجاتهم محليا ودوليا من خلال البيع المباشر داخل المعرض وأيضا من خلال التعاقدات التي يتم الاتفاق عليها داخل المعرض وتغطي لهم فترات عمل لاحقة على المعرض.

وأشارت عوض، إلى أنه بالنسبة لقطاع الغارمين يمثل المعرض فرصة للتعرف على أذواق المستهلكين ومتطلباتهم في المنتجات، ومن ثم تطوير طرق التنفيذ والتصميمات لمنتجات القطاع المختلفة ليلبي المنتج متطلبات جمهور الزوار ويحوذ على إعجابهم .

ويشارك برنامج الغارمين بمنتجاته من سجاد وكليم، ومنتجات سيناوية، ومنسوجات، وأيضا منتجات من سيوة، هي نتاج عمل وإنتاج الاسر المصرية التي عملت مؤسسة مصر الخير على توفير فرص عمل لهم في مصانعها للإنتاج اليدوي في اطار منظمومة التمكين الاقتصادي التي تستهدف إتاحة تنمية اقتصادية واجتماعية للاسر الاكثر احتياجا ومنهم الغارمين وأسرهم لتوفيردخل ثابت يحميهم من العودة إلى دائرة الغرم بما يحد من ظاهرة الغارمين تماشيا مع سياسية الدولة المصرية وذلك من خلال برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير. من أجل فتح أسواق جديدة أمام منتجات الغارمين للحصول على عائد يرد إلى الغارمين ويوفر لهم دخل ثابت يعينهم على توفير متطلبات الحياة لأسرهم وأبنائهم ويحميهم من الاستدانة، والرجوع إلى دائرة الغرم مرة أخرى.