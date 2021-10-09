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المشروعات الصغيره بالنواب: تطوير الحرف اليدوية يُساهم في تعزيز الاقتصاد القومي

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المشروعات الصغيره بالنواب: تطوير الحرف اليدوية يُساهم في تعزيز الاقتصاد القومي المشروعات الصغيره بالنواب: تطوير الحرف اليدوية يُساهم في تعزيز الاقتصاد القومي

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قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتوسطة بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس السيسى اليوم معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، سيحقق لأول مرة في تاريخ اهتمام واسع بمجال الحرف اليدوية وتطويرها ومساندتها لمنعها من الاندثار منذ أن تولى الرئيس حكم البلاد.

وأشار أبوالسعد، خلال البيان الصادر لها، إلى أن الحرف اليدوية شهدت ازدهار غير مسبوق، «لأول مرة نحس ونتقين أن هناك من يسال على القطاع ويسعى لتطويره، مما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن تطوير قطاع الحرف اليدوية ومساعدة الحرفيين يساهم وبشكل كبير في تعزيز الاقتصاد القومي، وكذلك تأثيرها الإيجابي على العاملين بها في توجيه القطاع للصادرات ويتمكن من رفع مستوى المعيشة لهم خاصة وأن نسبة كبيرة من المجتمع أساس دخلها من الحرف اليدوية.

المصرى اليوم

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