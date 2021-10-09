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إفتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، رافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مركز خدمة المواطنين المطور بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، واللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وفايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية.

قام وزير التموين ومحافظ الشرقية بتفقد المركز والذي يضم 8 شبابيك ومزود بأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس، وشباك خاص لكبار السن وذوي القدرات الخاصة واستراحة للمواطنين، حيث سيقتصر عمل المركز على تقديم كافة الخدمات للمواطنين من أبناء المنطقة منعاً للزحام والعمل على راحتهم، وذلك في إطار تسهيل الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية.

وأكد وزير التموين أن افتتاح المركز الرئيسي للخدمات التموينية بمدينة الزقازيق يأتي تنفيذا لاستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية في التوسع في انشاء منافذ الخدمات التموينية المتطورة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، مؤكدا أن الوزارة جادة في تطوير جميع مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متطورة وفقاً للتكنولوجيا الحديثة.

من جانبه أوضح محافظ الشرقية أنه تيسيراً على المواطنين لسرعة إنهاء طلباتهم، تم الإنتهاء من تطوير عدد ٣١ مكتب تموينى لتصبح مراكز خدمة مطورة، بالإضافة إلى إستحداث ٣ مراكز لخدمة المواطنين بمدينه الزقازيق لتقديم الخدمات التموينية، وذلك تماشياً مع خطة الدولة ووزارة التموين بتطبيق منظومة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة.أوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز حسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتي تمس كل أسرة.يذكر أن المركز يقدم عددًا من الخدمات التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية من «بدل فاقد وبدل تالف – إصدار فصل اجتماعي – إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم – الإلغاء – التظلمات – إصدار بطاقة قرار 78 لسنة 2017 محرومين».