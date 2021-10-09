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في أول أيام الدراسة .. رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي العلوم والهندسة (صور)

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في أول أيام الدراسة .. رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي العلوم والهندسة (صور) في أول أيام الدراسة .. رئيس جامعة بنها يتفقد كليتي العلوم والهندسة (صور)

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تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أول أيام العام الجامعي الجديد، بكليتى العلوم وهندسة بنها لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.

وشهد رئيس الجامعة أداء تحية العلم بكلية العلوم، يرافقه الدكتور لطفى أبوسالم عميد الكلية، والدكتور السيد على القائم بأعمال عميد كلية الهندسة ببنها، والأستاذة شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية.

واطمأن خلال الجولة على تطبيق الإجراءات الإحترازية، وتوفير الكواشف الحرارية لقياس درجة حرارة الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المدرجات وقاعات المحاضرات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

والتقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات الدراسية، مقدما لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد والتوفيق في دراستهم الجامعية، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، متمنيًا لجميع منسوبي التوفيق والسداد خلال العام الجامعي الجديد.

وأشاد «سوسه»، بما شاهده خلال الجولة من توافد الطلاب وانتظام الدراسة في أول أيامها وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط ابنائهم الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم.

رئيس جامعة بنها يشهد تحية العلم ويطمئن على قياس حرارة الطلاب أول أيام الدراسة
رئيس جامعة بنها يشهد تحية العلم ويطمئن على قياس حرارة الطلاب أول أيام الدراسة
رئيس جامعة بنها يشهد تحية العلم ويطمئن على قياس حرارة الطلاب أول أيام الدراسة
رئيس جامعة بنها يشهد تحية العلم ويطمئن على قياس حرارة الطلاب أول أيام الدراسة
رئيس جامعة بنها يشهد تحية العلم ويطمئن على قياس حرارة الطلاب أول أيام الدراسة
رئيس جامعة بنها يشهد تحية العلم ويطمئن على قياس حرارة الطلاب أول أيام الدراسة

المصرى اليوم

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