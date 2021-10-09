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أبطال مسلسل «رق الحبيب» ضيوف «واحد من الناس» اليوم

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أبطال مسلسل «رق الحبيب» ضيوف «واحد من الناس» اليوم أبطال مسلسل «رق الحبيب» ضيوف «واحد من الناس» اليوم

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يلتقي د.عمرو الليثي أسرة مسلسل «رق الحبيب» من دراما «حكاية ورا كل باب» والنجم أحمد فؤاد، أحمد عبدالفتاح، أحمد كامل وغيرهم من النجوم، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم، السبت، من برنامج «واحد من الناس» على شاشة الحياة.

وتتناول الحلقة كشف أسرار خاصة تذاع لأول مرة عن المسلسل وكواليس عمل النجم أحمد فؤاد مع النجمة سوسن بدر وكيف راي العمل ومشاركته نخبة من الشباب، ومناقشة قضية جحود الأبناء تجاه الآباء والمعاناة التي يعيشها كبار السن ووضع الوالدين في دار مسنين، كما تتطرق لمشاكل الميراث والطمع السائد في بعض الأسر المصرية بالمجتمع.

المصرى اليوم

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