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تدين مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها صوب أراضي

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مصر تدين مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها صوب أراضي السعودية تدين مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها صوب أراضي

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أدانت بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الجبانة صوب أراضي المملكة العربية الشقيقة والتي كان آخرها استهداف مطار الملك عبدالله أمس 8 أكتوبر 2021 بطائرتين مُسيرتين بدون طيار، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشقاء السعوديين والمُقيمين فضلاً عما خلفه من بعض الخسائر المادية.

وأكدت مصر أن تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، بما في ذلك المطارات الواقعة في المنطقة الجنوبية بالمملكة، من قِبل ميليشيا الحوثي يُعد تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار الشقيقة السعودية فضلاً عما يُمثله من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتهديد لحياة المسافرين ولأمن وسلامة الطيران المدني وحرية الملاحة الجوية.

واعربت مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.

المصرى اليوم

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