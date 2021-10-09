تامر حسني: أحضر لفيلم وأغنية جديدة

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كشف الفنان تامر حسنى عن تحضيره حالياً لفيلم جديد وأغنية جديدة، مضيفاً في تصريحات لـ «المصري اليوم» من الأردن أنه يتمنى أن يلقوا استحسان الجمهور فور صدورهم«.

وقبل الحفل تحدث «تامر» لـ «المصري اليوم» قائلاً: «سعيد جداً بوجودي بين أهلي في الأردن، متحمس جداً للقاء جمهور الأردن الذي يشعرني دائماً بأنني واحد منهم»،

وكان «تامر» قد عاد بعد غياب طويل مجددا إلى العاصمة الأردنية، للقاء جمهوره في حفل ضخم شهد نجاحا كبيرا حيث امتد الحفل إلى 9 ساعات من الفقرات الغنائية المختلفة التي اختتمت بلقاء تامر بجمهوره الأردني للمرة الاولى منذ عام 2017.

وأقيم الحفل في نادي البشارات للجولف غرب العاصمة عمان وغنى تامر خلاله عددا من أغانيه التي كان معظمها من اختيار جمهوره الحاضر في الحفل والذي لم يتوانى تامر عن ممازحته طوال فترة الحفل.