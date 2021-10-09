أخبار عاجلة

إليكم كيف تعاملت هذه الشركة الناشئة في دبي مع خطوة إنطلاقها بداية جائحة كورونا -
عودة الحياة لطبيعتها من الأحد المقبل -
وزير الخارجية يعقد جلسة نقاش مع أعضاء معاهد ومراكز الفكر الأمريكية -
"الصحة" تؤكّد أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا -
سوق الأحمدية في حلب على موعد جديد مع التاريخ... فيديو وصور -
محلل سياسي: حادث الطيونة يؤدي إلى انشقاق سياسي -
إيران: لبنان سينجح في تخطي هذه المحنة والمؤامرة وسيدحض الفتنة -
العراق... اعتقال خلية خطرة بحوزتها وثائق وأسلحة بعد عملية استخبارية دقيقة -
أردوغان يعلن الكفاح بشكل مختلف ضد "التنظيمات الإرهابية" شمالي سوريا -
محادثات نووية بين طهران والاتحاد الأوروبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفل مئوية تأسيس المملكة الأردنية

Print
أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفل مئوية تأسيس المملكة الأردنية أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفل مئوية تأسيس المملكة الأردنية

لاقتراحات اماكن الخروج

يشارك أوركسترا القاهرة السيمفونى التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الاحتفال بمئوية تاسيس المملكة الاردنية الهاشمية وذلك في العاصمة عمان خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.
ويقدم حفلا بقيادة الموسيقار الاردنى الدكتور هيثم سكرية وبمشاركة اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمطربة غادة عباسى ويتضمن سيمفونية المملكة الأردنية الهاشمية من تأليف قائد الحفل وكلمات على البتيرى.

وتأتى مشاركة الأوركسترا السيمفونى المصرى في الاحتفال باعتباره الأوركسترا العربى الوحيد في هذه المناسبة، وذلك بعد أن نجح في تحقيق مستوى فنى مميز ينافس الفرق العامية المتخصصة حيث تم إعداد برنامج يضم مختارات من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار

محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص العمارات المجاورة لعقار باب الشعرية المنهار

محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور

محافظ القاهرة يتابع إزالة التعارضات في مسار محور عدلي منصور

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو»

راتب محمد صلاح بالإسترليني بعد التجديد مع ليفربول .. الريدز يقدم عرضه الأول لـ «مو»