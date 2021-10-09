أوركسترا القاهرة السيمفوني يحيي حفل مئوية تأسيس المملكة الأردنية

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يشارك أوركسترا القاهرة السيمفونى التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الاحتفال بمئوية تاسيس المملكة الاردنية الهاشمية وذلك في العاصمة عمان خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

ويقدم حفلا بقيادة الموسيقار الاردنى الدكتور هيثم سكرية وبمشاركة اوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمطربة غادة عباسى ويتضمن سيمفونية المملكة الأردنية الهاشمية من تأليف قائد الحفل وكلمات على البتيرى.

وتأتى مشاركة الأوركسترا السيمفونى المصرى في الاحتفال باعتباره الأوركسترا العربى الوحيد في هذه المناسبة، وذلك بعد أن نجح في تحقيق مستوى فنى مميز ينافس الفرق العامية المتخصصة حيث تم إعداد برنامج يضم مختارات من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية.