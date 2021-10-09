وزيرة التضامن الاجتماعي ضيفة منى الشاذلي الجمعة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تستضيف الإعلامية «منى الشاذلي» ببرنامجها معكم منى الشاذلي، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، عبر قناة cbc، في التاسعة مساء.

وتتحدث «الشاذلي» مع «القباج» عن مجموعة من المبادرات التي فَعَلّتها الوزارة منذ توليها المنصب، حيث تأتي الاستضافة على خلفية حضور الوزيرة لمناقشة رسالة الماجستير للطالبة «جيهان سيد خليل»، وهي إحدى الطالبات اللائي تربين في دار الفتح الإسلامي للرعاية البديلة؛ أحد الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتناقش «الشاذلي» الوزيرة في العائد من المبادرات التي تنفذها الوزارة؛ ومن ضمنها حياة كريمة؛ وتكافل وكرامة؛ والمشاركة في التعليم المجتمعي؛ ودعم الأسر المنتجة بالاضافة لحملات تنظيم الأسرة.

أيضا تتحدث الوزيرة عن تفاصيل أكبر وأضخم مشروع تنموي في تاريخ مصر؛ وهو مبادرة حياة كريمة، التي تكلفت حتى الآن حوالي 103 مليار جنيه، وتستهدف الأسر الفقيرة في القرى والأيتام والنساء المعيلات وذوي الإعاقة وغيرهم.

وتتضمن الحلقة لقاءات مع عدد من الرائدات المجتمعيات، حول دراستهن للحالات التي تستحق الدعم من الوزارة من خلال الزيارات المنزلية.