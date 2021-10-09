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دولة عربية تحتل المركز الأول عالميا في جودة الطرق

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دولة عربية تحتل المركز الأول عالميا في جودة الطرق دولة عربية تحتل المركز الأول عالميا في جودة الطرق

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تصدرت الإمارات قائمة دول العالم التي تتمتع بأفضل الطرق ،وفق تقرير حديث لـ موقع «أطلس وورلد».

واستند التقرير في التقييم على جودة الطرق وفق عدة عوامل رئيسية، تشمل مدى اتساعها وحصلت كل دولة على درجة تقييم من 1 لـ 7.

ونقل «أطلس وورلد» القائمة عن موقع المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum، التي تصدرتها الإمارات بفضل مشاريع البنية التحتية للطرق المتطورة التي تم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد.

والمنتدى الاقتصادي العالمي منظمة دولية غير ربحية مستقلة منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحى العلمية وكل القادة المجتمعيين من أجل تشكيل الأجندة العالمية والإقليمية والاقتصادية.

وحصدت الإمارات المركز الأول بحصولها على درجة تقييم لشوارعها وصلت لـ 6.4 من 7.

وفي المركز الثاني جاءت سنغافورة بحصولها على درجة تقييم لشوارعها 6.3 من 7.

ثم سويسرا في المركز الثالث بحصولها على 6.3 من 7، ورابعا جاءت هونج كونج بحصولها على درجة 6.2 من 7.

ثم هولندا في المركز الخامس بحصولها على درجة تقييم لشوارعها 6.1 من 7، ثم اليابان في المركز السادس بحصولها على درجة تقييم لشوارعها 6.1 من 7.

وجاءت فرنسا في المركز السابع بحصولها على 6.0 من 7 ثم البرتغال ثامنا بحصولها على درجة تقييم 6.0 من 7.

وفي المركز التاسع جاء ت النمسا التي حصلت على درجة تقييم لشوارعها 6.0 من 7 وأخيرا الولايات المتحدة في المركز العاشر بحصولها على درجة تقييم لشوارعها 5.7 من 7.

المصرى اليوم

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