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تأجيل استئناف أحمد بسام زكى بـ«إساءة استخدام مواقع التواصل» لـ11 ديسمبر

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تأجيل استئناف أحمد بسام زكى بـ«إساءة استخدام مواقع التواصل» لـ11 ديسمبر تأجيل استئناف أحمد بسام زكى بـ«إساءة استخدام مواقع التواصل» لـ11 ديسمبر

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قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل استئناف المتهم أحمد بسام زكي، على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات، في اتهامه بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 11 ديسمبر المقبل.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 و2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، جنسيًا بالمجني عليها الأولى «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية، مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب» عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى بتلك الأفعال ويقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها، بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفًا.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية أن المتهم في غضون الفترة ما بين عامي 2016 و2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى «س. ف» بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية، مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي «واتس آب» عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى بتلك الأفعال ويقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجني عليها، بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفًا.

المصرى اليوم

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