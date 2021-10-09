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ضبط 9154 مخالفًا لارتداء الكمامة و353 قضية تداول «شيشة»

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ضبط 9154 مخالفًا لارتداء الكمامة و353 قضية تداول «شيشة» ضبط 9154 مخالفًا لارتداء الكمامة و353 قضية تداول «شيشة»

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية جهودها، اليوم السبت، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت تلك الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 9154 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9118 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما حررت أجهزة الأمن 1148 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق، وضبط 353 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «شيشة»، بإجمالي مضبوطات 1723 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

المصرى اليوم

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