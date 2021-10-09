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إحالة سائق للمفتي حرق شقيقته وقتلها بسبب الميراث بقليوب

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إحالة سائق للمفتي حرق شقيقته وقتلها بسبب الميراث بقليوب إحالة سائق للمفتي حرق شقيقته وقتلها بسبب الميراث بقليوب

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بإحالة أوراق سائق توك توك لفضيلة مفتى الجمهورية بتهمة قتل شقيقته بإلقاء بنزين عليها وحرقها في منزلها بقرية كوم اشفين مركز قليوب مما تسبب في مصرعها في الحال بسبب الخلافات معها ومع والدته على الميراث.

صدر الحكمة برئاسة المستشار محمد رشاد عبدالرحمن ياسين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد رفعت النجار وكامل عادل حجازي وامانة سر رضا فتحي جاب الله.

تعود أوراق القضية إلى تلقي أجهزة أمن القليوبية بلاغا من «س .ع» 67 عاما بالعثور على جثة ابنتها «ث .ع .خ» 31 سنة جثة هامدة إثر حريق شب في غرفتها بالمنزل.

تشكل فريق بحث قاده إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعة شقيق المجني عليها وابن المتهمة ويدعى «ر. ع. خ» سائق توك توك، 36 سنة.

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة حيث سكب بنزينا على شقيقته أثناء نومها في منزلها وأشعل النيران فيها بسبب خلافات مع والدته وشقيقته على الميراث، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه وإحالته للجنايات.

المصرى اليوم

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