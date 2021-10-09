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ضبط المتهم بإنشاء وإدارة لتوزيع خدمات الإنترنت مقابل أموال في البحيرة

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ضبط المتهم بإنشاء وإدارة شبكة لتوزيع خدمات الإنترنت مقابل أموال في البحيرة ضبط المتهم بإنشاء وإدارة لتوزيع خدمات الإنترنت مقابل أموال في البحيرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم السبت، أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بإنشاء لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتقديم خدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة، وتقاضي مبالغ مالية شهرية منهم نظير ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية، تم استهداف المتهم وضبطه، وبتفتيش محل إقامته عثرت القوات على عدد من الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطه غير المشروع.

وبمواجهته أقر بإنشائه تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريًا.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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