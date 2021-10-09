ظهور مميز لـ«بيج رامي» في عرض التحكيم ببطولة مستر أولمبيا

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ظهر البطل العالمي بيج رامي نجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام، بشكل مميز في عرض التحكيم السري لمستر أولمبيا البطولة الاهم والأقوى في العالم.

واقيم التحكيم السري في ساعة مبكرة صباح اليوم بقاعة مؤتمرات مقاطعة اورانج في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، وتعد هذه المرحلة هي الأهم لدى لجنة الحكام، اذ تحدد بنسبة كبيرة البطل الذي سيفوز باللقب.

تفوق بيج رامي بشكل كبير على الامريكي براندون كوري، والايراني هادي شوبان، والهولندي وليام بوناك، والامريكي نيك والكر.

ووضح للجميع فارق الضخامة لدى رامي عن باقي المتنافسين، بالإضافة إلى التناسق العضلي، ما جعله مرشحا بقوة للحفاظ على لقب مستر أولمبيا الذي توج به في العام الماضي.

ومن المنتظر ان يشارك اللاعبون في نهائيات عرض الوزن المفتوح فجر الأحد

ويتنافس رامي في نسخة أولمبيا هذا العام مع 15 بطلا هم الامريكي براندون كوري، والإيراني هادي شوبان، والهولندي ويليام بوناك، والأمريكي أكيم وليامز، والكندي ايان فيلير، والأمريكي هانتر لا برادا، ومواطنه جاستين رودريجز، والكندي ريجان جريمس، والإنجليزي جيمس هولنجيسد، والأمريكي باتريك مور، والإيطالي اندريا برشيتي، والأمريكي نيك والكر، والهولندي رولي وينكلر والمصري محمد شعبان، ومواطنه حسن مصطفى.

وتأهل بيج رامي هذا العام بصفته حاملا للقب مستر اولمبيا في نسختها الأخيرة،

بينما تأهل الثنائي المصري محمد شعبان وحسن مصطفى بعد جمعهما أكبر عدد من نقاط المشاركة في بطولات المحترفين، حيث حصد شعبان 19 نقطة جمعها من الفوز بالمركز الثاني في بطولتي كاليفورنيا برو، وياما موتو بورتوريكو برو، والمركز الرابع في بطولة شيكاغو برو، والمركز الخامس في بطولة تامبا برو.

في المقابل حصل حسن مصطفى على المركز الثاني كأفضل لاعب متأهل بالنقاط، حيث حصد 16 نقطة جمعها من الفوز بالمركز حيث فاز بالمركز الثالث في بطولات نيويورك برو، وكاليفورنيا برو، والمركز الثالث في وياما موتو بورتوريكو برو، والمركز السادس في شيكاغو برو، والمركز الخامس في تكساس برو.

وتستضيف مصر فعاليتي أولمبيا مصر للهواة المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، وفعالية (KO PRO) التي تقام يومي 30 و31 من نفس الشهر، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، والذي تنظمه KO SQUAD تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.