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30 علي القاهرة.. الأرصاد: انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية على الطرق الزراعية

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30 علي القاهرة.. الأرصاد: انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية على الطرق الزراعية 30 علي القاهرة.. الأرصاد: انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية على الطرق الزراعية

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم وخلال الساعات المقبلة، ويسود طقس خريفي معتدل بوجه عام على شمال البلاد نهارا، أما عن ساعات الليل فتنخفض درجات الحرارة ليكون الطقس مائل للبرودة آخر الليل.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تظل حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، حيث تسجل درجة الحرارة اليوم على القاهرة 30 درجة، اما درجة الحرارة على السواحل الشمالية 28 درجة، و31 على شمال الصعيد وتصل لـ39 درجة على الجنوب.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم الأحد ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقين تراوح بين درجة و3 درجات حيث تسجل درجات الحرارة على القاهرة 31 درجة فيما تصل درجة الحرارة على المناطق الجنوبية 42 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الاستقرار السمة الغالبة هذا الأسبوع، حيث تؤثر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة وتنخفض على إثرها الرؤية الأفقية بشكل كبير.

درجة الحرارة والطقس

وتقدم «المصري اليوم«حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت ٩ اكتوبر إلى الخميس ١٤ اكتوبر ٢٠٢١.

المصرى اليوم

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