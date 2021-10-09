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«عربية النواب» تدين قرار إسرائيل بمنح اليهود حق الصلاة في باحات «الأقصى»

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«عربية النواب» تدين قرار إسرائيل بمنح اليهود حق الصلاة في باحات «الأقصى» «عربية النواب» تدين قرار إسرائيل بمنح اليهود حق الصلاة في باحات «الأقصى»

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أدان النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بشدة قرار القضاء الإسرائيلى بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك.

و قال في بيان له اليوم السبت انه قرار باطل ومرفوض لأنه بمثابة انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين.

وطالب «أباظة» بضرورة احترام الوضع التاريخى والقانونى القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو محذراً من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلى وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحذر الإسرائيلية من الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك لان ذلك الامر نذر بعواقب وخيمة على الاوضاع داخل منطقة المسجد الأقصى.

المصرى اليوم

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