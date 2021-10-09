تعدى عليه بـ«شاكوش».. كشف ملابسات مقتل أحد الأشخاص بمطروح

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم السبت، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بمطروح، تبين من التحريات أن مشادة بين المجني عليه وشخص آخر تطورت لمشاجرة بسبب الخلاف على شراء قطعة أرض، تعدى خلالها الأخير على الضحية بالضرب محدثًا إصابته التي أودت بحياته، واستعان بآخر لنقل الجثة والتخلص منها، ألقي القبض على المتهم الأول وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم وبها إصابات بالرأس وعُثر بالقرب منها على شريط قماش وسكين ولا توجد ثمة متعلقات شخصية، وفي وقتٍ لاحق حضر للقسم «عامل» مقيم بدائرة القسم وأبلغ باختفاء والده وأدلى بمواصفات تُشبه مواصفات الجثة المعثور عليها، وبعرض الجثة عليه تعرف عليها وقرر أنها لوالده، وأضاف بتغيبه منذ عدة أيام وفقد هاتفه المحمول.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمطروح، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه على شراء قطعة أرض.

وأضاف المتهم أنه استدرج المجني عليه لمسكنه، وحدثت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بالضرب بـ«جاكوش» فأودى بحياته، وعقب ذلك اتصل بالمتهم الهارب لمساعدته في نقل الجثة باستخدام «تروسيكل» بدون لوحات معدنية، وقاما بتوثيق الجثة بالشريط القماش المعثور عليه ووضعها أعلى «التروسيكل» وإلقائها بمكان العثور عليها، واستخدام السكين في قطع الشريط، وتخلصا من الهاتف بإلقائه بالطريق العام.

تحرر المحضر اللازم، ويكثف رجال المباحث الجهود لضبط المتهم الهارب.