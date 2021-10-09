رئيس جهاز شؤون البيئة يتفقد منظومة قش الأرز بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ

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فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ببذل قصارى الجهود لمواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة ، وإحكام تنفيذ محاور المنظومة، وضرورة التكاتف خلال الموسم الحالى لإحكام السيطرة على مصادر تلك الظاهرة وبالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، قام الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بجولة تفقدية لمنظومة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ، وبحضور القيادات المعنية بالوزارة والفرع الإقليمي بوسط الدلتا.

تم خلال الجولة تفقد عدد من مواقع قش الارز بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لمتابعة سير أعمال جمع وفرم وكبس قش الأرز، والتعرف على مدى الإستفادة من المعدات التي وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين، وقد تضمنت موقع تجميع قش الأرز بالرجدية بمركز طنطا ، كما تم المرور بالطريق الدولي المحلة الكبرى كفر الشيخ، وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، وايضا تفقد موقع مركز الرياض بكفر الشيخ . بالإضافة إلى أحد مواقع جمع وكبس وتدوير قش الأرز لأحد المتعهدين بقرية سبرباي التابعة لمركز طنطا ومعاينة أعمال الفرم والكبس التي تتم داخل الموقع.

جديراً بالذكر أن خطة منظومة مواجهة نوباب تلوث الهواء الحادة ٢٠٢١، ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية تتمثل في متابعة إجراءات جمع وكبس وتدوير قش الأرز بمحافظات المنظومة، وتكثيف حملات التفتيش للحد من الانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث المحتملة والتفتيش على المنشآت الصناعية، وفحص عوادم السيارات ومراقبة المقالب العشوائية للمخلفات الصلبة لمنع الاشتعالات، وتكثيف الرصد والمتابعة عن طريق الأقمار الصناعية والإنذار المبكر والتطبيقات الحديثة لتحليل بيانات ومؤشرات جودة الهواء وخدمات استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الارز والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى تكثيف ندوات التوعية واللقاءات المباشرة مع المزارعين حول اجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز.